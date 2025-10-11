Παρακολουθούμε έκπληκτοι την αντίδραση των αρμόδιων υπηρεσιών στην υπόθεση της γιαγιάς που βρισκόταν για μήνες κλειδωμένη στο σπίτι της και φώναζε «βοήθεια», ταΐζοντας στωικά από τα κάγκελα της εισόδου της «φυλακής» της τα γατιά της γειτονιάς.

Η προσπάθεια εστιάστηκε στη διάψευση των μαρτυριών των γειτόνων που υποστηρίζουν πως ενημέρωσαν τόσο τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, όσο και την Αστυνομία, μέσω αστυνομικού της Γειτονιάς. «Οι όποιες ανακριβείς πληροφορίες αφήνονται να κυκλοφορήσουν, ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», ανέφερε σε ανακοίνωση ο Κλάδος Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών, που έκανε, μάλιστα, λόγο για «εσφαλμένη προσπάθεια» ν’ αποδοθούν ευθύνες στους λειτουργούς των ΥΚΕ, οι οποίες είναι ο «αποδιοπομπαίος τράγος».

Υποστηρίζουν, χωρίς καν να προηγηθεί διερεύνηση όσων λένε οι κάτοικοι, πως δεν υπήρξε καταγγελία για κακομεταχείριση της γυναίκας, αλλά ένα αίτημα για μεταφορά της σε στέγη. Τι περίμεναν δηλαδή από τους κατοίκους της γειτονιάς, οι πλείστοι εκ των οποίων ήταν υπερήλικες; Να στείλουν… διπλοσταμπαρισμένη, επώνυμη αναφορά με επιδότη για μια υπόθεση που υπάρχουν αναφορές για βία;

Ουδείς αμφισβητεί πως μέσω των λειτουργών των ΥΚΕ βοηθήθηκαν εκατοντάδες άτομα και είναι πάρα πολλοί αυτοί που εργάζονται άπειρες ώρες προκειμένου ν’ ανταποκριθούν στο καθήκον τους και μπράβο τους. Ωστόσο, όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν, υπάρχει υποστελέχωση και είναι επιφορτισμένοι με δεκάδες υποθέσεις, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να ανταποκρίνονται όπως πρέπει σε όλες. Εδώ είναι η ουσία των θεμάτων που προκύπτουν και γι’ αυτό ήταν εντελώς άστοχη η ανακοίνωση του Κλάδου Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Ν.Χ.