Ο μακαρίτης ο Καραμανλής, ο πρώτος, ο Εθνάρχης, θέλοντας να καταδείξει τη μιζέρια της ελληνικής πολιτικής σκηνής, είχε πει το μνημειώδες «έξω πάμε καλά».

Το θυμήθηκα, καθώς από τη μια έβλεπα στην τηλεόραση τη μικρή Κύπρο να βρίσκεται εκεί, στο Σιαρμ Ελ Σέικ, μαζί με τον θριαμβευτή Τραμπ, τον οικοδεσπότη Σίσι και τις λίγες χώρες που αυστηρά επιλέγηκαν να συμμετάσχουν, ενώ από την άλλη διαπίστωνα την εμφανή προσπάθεια στο εσωτερικό, να υποβαθμιστεί, να απαξιωθεί, ακόμη και να διακωμωδηθεί το γεγονός, μπας και κερδίσει πόντους ο Χριστοδουλίδης.

Τόσο καλά. Τόσο μίζερα. Έβλεπα και τον Ερντογάν, να δρέπει από τη μια για τη χώρα του τούς καρπούς της αναβαθμισμένης διεθνούς παρουσίας της, κι από την άλλη να προβάλλει καρφί στο μάτι του η μικρή, αδύναμη, «εκλιπούσα» Κύπρος, και παρούσα και με αναγνωρισμένο ρόλο στην πολύπαθη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Τελικά, ναι, έξω πάμε καλά. Έσω, άστα να πάνε. Την ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ τζιαι τα μάθκια σας, σύντεκνοι.

ΠΑΥ.Κ.ΠΑΥ.