Ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, σε εκδήλωση την περασμένη Τρίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι αυθαίρετες τοποθετήσεις ανεύθυνων πολιτών θα πρέπει να ποινικοποιηθούν και μάλιστα ότι αυτή του η εισήγηση εξυπηρετεί την προστασία των αρχών της Δημοκρατίας. Συμφωνούμε για τους ανεύθυνους του διαδικτύου και τα κατασκευάσματά τους που παρουσιάζονται ως γεγονότα.

Διαφωνούμε κάθετα, όμως, ότι με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται η Δημοκρατία. Θα εξυπηρετήσει καλύτερα τη Δημοκρατία ο κ. Σαββίδης αν πραγματικά πείσει με τις πράξεις του από το δικό του μετερίζι ότι υπηρετεί τη διαφάνεια. Κάπως έτσι θα απομονωθούν και οι ανεύθυνοι επικριτές με τα αλλότρια κίνητρα. Άλλωστε και ο ίδιος έχει πει πολλάκις ότι δεν επηρεάζεται από το τι λέγεται για το άτομό του. Επιπλέον, η ποινικοποίηση και η εξέγερση φόβου δεν είναι γνώρισμα μιας υγιούς Δημοκρατίας.

Φ.Μ.