Η ανακοίνωση της Χαραλαμπίδης Κρίστης, με την οποία η εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλημα στη γραμμή παραγωγής φρέσκου γάλακτος και απολογείται για την ταλαιπωρία των καταναλωτών, έρχεται με εμφανή καθυστέρηση και αφήνει πίσω της μια σειρά από ερωτήματα.

Για αρκετές ημέρες, προϊόντα που διακινήθηκαν στην αγορά παρουσίασαν αλλοίωση πριν την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης, προκαλώντας εύλογη ανησυχία στους καταναλωτές. Παρότι η εταιρεία αποδίδει την καθυστέρηση ενημέρωσης στην «πολυπλοκότητα της διερεύνησης», δεν εξηγεί γιατί στο μεταξύ δεν εκδόθηκε ούτε μια προειδοποιητική ανακοίνωση, ενώ προϊόντα με προβληματική διάρκεια ζωής συνέχιζαν να φτάνουν στο τραπέζι των νοικοκυριών. Το επιχείρημα περί «ασφαλούς πρώτης ύλης» δεν αναιρεί το γεγονός ότι το τελικό προϊόν ήταν ελαττωματικό, και μάλιστα χωρίς καμία ένδειξη προς τον καταναλωτή για τον περιορισμό στη διάρκειά του.

Η απολογία, αν και αναγκαία, έρχεται αργά και φαίνεται περισσότερο αποτέλεσμα πίεσης παρά προληπτικής ενημέρωσης. Σε μια περίοδο που οι καταναλωτές απαιτούν αυξημένη λογοδοσία, η Χαραλαμπίδης Κρίστης, ακριβώς λόγω της καθυστερημένης αντίδρασης, καλείται τώρα όχι μόνο να αποκαταστήσει τη ζημιά αλλά και να αποδείξει στην πράξη ότι έχει διδαχθεί από το περιστατικό. Διαφορετικά, το πλήγμα στην εμπιστοσύνη του κοινού ίσως αποδειχθεί πιο μακράς διάρκειας από τη διάρκεια ζωής οποιουδήποτε προϊόντος.

Α.Ν.