Μάθετε και αυτό. Κάποιος πεφωτισμένος αξιωματούχος του κράτους, αγόρασε διεθνές βραβείο. Πλήρωσε δηλαδή για να τον βραβεύσουν. Η πληροφορία δεν είναι καθόλου μυστική, είναι μάλιστα διαθέσιμη στο διαδίκτυο, αρκεί να την αναζητήσει κάποιος.

Πρόκειται για μια τελετή στην οποία πληρώνεις για να συμμετέχεις και στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες βραβεύονται με ασήμαντους τίτλους, χωρίς καμία βαρύτητα. Για ποιο λόγο το κάνουν; Για να εντυπωσιάσουν τους ιθαγενείς με τίτλους «διεθνούς διάκρισης» στα εγχώρια ΜΜΕ.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για άτομα που διψούν για αναγνώριση με κάθε κόστος, χωρίς ουσιαστικό έργο, χορηγούμενοι πάντοτε από τους φορολογούμενους με παχουλούς μισθούς και μπόνους.

Π.ΑΝ