Σε περιπέτειες ίσως οδηγηθεί η χώρα με τους υποψήφιους βουλευτές influncer που διεκδικούν μια θέση στα έδρανα της επόμενης κυπριακής Βουλής. Από τη μια ο Φειδίας που εξήγγειλε τη δημιουργία κόμματος και από την άλλη ο Χριστοφόρος Τορναρίτης με το κόμμα «Σήκου Πάνω».

Το πιο ανησυχητικό δεν είναι γιατί τα συγκεκριμένα πρόσωπα, ζητούν την ψήφο του κόσμου, αλλά ότι οι υποψηφιότητές τους φαίνεται να έχουν απήχηση στους ψηφοφόρους, εάν αναλογιστεί κανείς το κακό προηγούμενο με τις ευρωεκλογές κατά τις οποίες 72 χιλιάδες ψηφοφόροι ψήφισαν τον Φειδία.

Με αυτό τον τρόπο η επόμενη Βουλή ίσως μετατραπεί σε Muppet Show, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να μπει σε επικίνδυνες ατραπούς η Κύπρος. Μάλιστα, εάν επιβεβαιωθούν και οι δημοσκοπήσεις, όπως φαίνεται, δεν θα εγκρίνεται ούτε προϋπολογισμός, ούτε κανένα νομοσχέδιο από το Κοινοβούλιο. Θα ήταν καλό οι πολίτες να γνωρίζουν πως ψηφίζοντας πρόσωπα χωρίς θέσεις και περιεχόμενο, δεν τιμωρούν τους υφιστάμενους πολιτικούς αλλά τους εαυτούς τους.

Ε.ΠΑ