Δεν το χωράει το μυαλό των πολιτών. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται ακόμη και σκέψη από πλευράς των διωκτικών Αρχών ότι υπάρχει περίπτωση μία στο εκατομμύριο να εμπλέκεται οποιοσδήποτε φυλακισμένος είτε στο τελευταίο έγκλημα της Λεμεσού είτε σε άλλα εγκλήματα. Μα δεν διαβάζουν πόσο βελτιώθηκε η κατάσταση τα τελευταία χρόνια; Δεν ακούνε ότι διαφοροποιήθηκαν οι τακτικές και οι προσεγγίσεις που οδήγησαν ακόμη και κάποιους βαρυποινίτες να μετατραπούν από λύκοι σε αρνιά; Έπειτα, για να κινήσεις τα νήματα από τις φυλακές χρειάζεσαι έστω και ένα τηλέφωνο να επικοινωνείς με τον έξω κόσμο, αλλά όπως γνωρίζουμε οι έλεγχοι είναι τόσο αυστηροί, ώστε διασφαλίζεται πως τα κινητά που διακινούνται δεν θα πέσουν σε χέρια κακοποιών στοιχείων. Προς τι λοιπόν η έρευνα στις φυλακές;

ΒΑΣ ΒΑΣ