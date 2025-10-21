«Θα εργαστώ σε συνεννόηση με την Τουρκία» (γιατί μπορεί να κάνει κι αλλιώς;), είπε ο Ερχιουρμάν, επαναλαμβάνοντας μια φράση που έχει σχεδόν καθιερωθεί ως δόγμα στην τουρκοκυπριακή πολιτική σκηνή. Η δήλωση αυτή δεν εκπλήσσει κανέναν, καθώς το ψευδοκράτος εξαρτάται πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά απόλυτα από την Άγκυρα. Η Τουρκία καθορίζει τη γραμμή στα ζητήματα του Κυπριακού, της διεθνούς παρουσίας των Τουρκοκυπρίων και της εσωτερικής τους πολιτικής πορείας. Δεν θέλουμε παπά πλέον να μας το πει. Οποιαδήποτε απόπειρα διαφοροποίησης από την Άγκυρα θα ισοδυναμούσε με πολιτική αυτοκτονία για κάθε Τ/κ ηγέτη. Έτσι, η «συνεννόηση» δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα- μια σχέση εξάρτησης που δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί ή να ανατραπεί. Τέρμα λοιπόν οι ψευδαισθήσεις.

ΜΑΡΧ