Μέχρι σήμερα ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας είχε, ίσως τον καλύτερο τρόπο επικοινωνίας με τα ΜΜΕ και κατ’ επέκταση με τους πολίτες. Ο αρμόδιος διευθυντής, ο οποίος ξέρει καλύτερα από τον καθένα τα της διεύθυνσης του είχε απευθείας επικοινωνία με τους λειτουργούς του Τύπου και τους πολίτες, προβαλλόταν όπως πρέπει η δουλειά που γίνεται στον Οργανισμό και προβάλλονταν με τρόπο απλό και κατανοητό οι θέσεις του ΟΑΥ. Γι’ αυτό άλλωστε και κερδήθηκε η μάχη για την εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Από τώρα και στο εξής ο ΟΑΥ, με απόφαση ποιου δεν έχουμε μάθει, μάλλον γίνεται δυσκίνητος και δυσκοίλιος, ας μας επιτραπεί, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των δημοσιογράφων σε πληροφορίες σημαντικές για τους πολίτες.

Για να παίρνουμε απαντήσεις λέει η απόφαση, πρέπει να επικοινωνούμε με το Τμήμα Επικοινωνίας το οποίο θα επικοινωνεί με την αρμόδια διεύθυνση και τον αρμόδιο λειτουργό και θα μας απαντά αρμοδίως επίσημα για λογαριασμό όλων.

Καμία πληροφορία, λέει ο ΟΑΥ δεν πρέπει να δίνεται εάν δεν δώσει το πράσινο φως το τμήμα επικοινωνίας, το οποίο θα συντονίζει και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων.

Με απλά λόγια, ξεχάστε την άμεση ενημέρωση από τον ΟΑΥ. Θα ρωτάμε τη Δευτέρα και θα μας απαντούν στην καλύτερη περίπτωση την επόμενη Παρασκευή το απόγευμα.

Αν είναι να μας απαντάτε αλά δημόσια υπηρεσία, τυποποιημένα και αφού αλλάξετε εφτά φορές κόμματα, οξείες και άνω τέλειες άστε το καλύτερα…

Ένα πράμα, βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας στον ΟΑΥ.

