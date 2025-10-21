Δεν του αρκούσε η Ευρωβουλή, ο Φειδίας Παναγιώτου προχώρησε και στην εξαγγελία κόμματος, θέλοντας να δώσει ακόμα ένα «πάτσο στο πολιτικό σύστημα», όπως λέει ο ίδιος. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι -μετά την απήχηση που απέκτησε ο κ. Παναγιώτου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- τα κόμματα ακόμη προσπαθούν να αποκτήσουν εξοικείωση με τα social media.

Ο ίδιος, το πάει ένα βήμα παραπέρα, δίνοντας στους πολίτες το δικαίωμα να αποφασίσουν τους υποψηφίους για το κόμμα του, ενώ τους δίνει και το δικαίωμα οι αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά, ονομάζοντας όλο αυτό το εγχείρημα ως «Άμεση Δημοκρατία».

Τώρα, κατά πόσο είναι σοβαρό όλο αυτό το εγχείρημα, με τον Φειδία Παναγιώτου να εμφανίζεται με μύτη κλόουν στην εξαγγελία του κόμματός του, και το κατά πόσο θα καταφέρει να εκλέξει βουλευτές, αυτό εναπόκειται στη βούληση του κόσμου.

Υ.Γ: Είναι η επανάσταση των νέων απέναντι στο πολιτικό σύστημα ο Φειδίας Παναγιώτου;

Π.Ε.