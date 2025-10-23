Οι αντιδράσεις από τους βουλευτές Χάρη Γεωργιάδη του ΔΗΣΥ, Ανδρέα Καυκαλιά του ΑΚΕΛ, Χρύση Παντελίδη του ΔΗΚΟ και Ηλία Μυριάνθους της ΕΔΕΚ, ανάγκασε τη Βουλή να τραβήξει πίσω τις 12 υψηλόβαθμες θέσεις που προγραμμάτιζε να πληρώσει το 2026.

Μάλιστα, πέραν του μεγάλου αριθμού των θέσεων, το γεγονός ότι αυτές δεν ενσωματώθηκαν στον προϋπολογισμό της Βουλής και απλά περιλήφθηκαν σε ένα έγγραφο εργασίας, το οποίο δόθηκε στους βουλευτές λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίας της επιτροπής Οικονομικών, προκάλεσε πολλές επιφυλάξεις.

Λίγες ώρες μετά το μπάχαλο που δημιουργήθηκε, η διεύθυνση της Βουλής με επιστολή που έστειλε στα μέλη της επιτροπής Οικονομικών, ενημέρωνε πως μετά από οδηγίες της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου δεν θα περιληφθεί καμία νέα θέση στον προϋπολογισμό του 2026 και οι υφιστάμενες θέσεις παραμένουν ως έχουν στον προϋπολογισμό του 2025.

Μάλιστα, αναφέρει πως ο προϋπολογισμός της Βουλής θα επανακατατεθεί με βάση τα νέα δεδομένα. Λόγω της αυτονομίας που έχει η Βουλή, θα πρέπει να είναι διπλά και τριπλά προσεκτική στον καταρτισμό του προϋπολογισμού της, αλλά και για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του υπουργείου Οικονομικών. Άλλωστε για αυτό τον λόγο οι βουλευτές ήταν έντονοι και επικριτικοί τόσο για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και για τον αριθμό των θέσεων. Ο σωστός κοινοβουλευτικός έλεγχος που έγινε, απέτρεψε την πλήρωση των θέσεων και την αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού.

