Εκδήλωση για την πρόσφατη βράβευση του έργου αποκατάστασης και επανάχρησης της «Αγοράς» με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Europa Nostra 2025, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στον χώρο της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς Λευκωσίας. Το κτήριο της Αγοράς, έργο του αρχιτέκτονα Σταύρου Οικονόμου, εγκαινιάστηκε πρόσφατα μετά από αποκατάσταση και πλέον λειτουργεί για τις ανάγκες του Κέντρου Αριστείας CYENS. Ήταν μια λαμπρή εκδήλωση με παρόντες τον δήμαρχο Λευκωσίας, αντιδημάρχους, βουλευτές, δημοτικούς συμβούλους, πρέσβεις ξένων χωρών.

Πολύ αρνητική εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι οι ομιλίες εκφωνήθηκαν στην αγγλική γλώσσα. Ναι, στην αγγλική γλώσσα. Τόσο ο δήμαρχος Χαράλαμπος Προύντζος, όσο και η αντιπρόεδρος του Europa Nostra Ανδρούλλα Βασιλείου, αλλά και όσοι πήραν τον λόγο, απευθύνθηκαν στο κοινό, το οποίο φυσικά δεν ήταν ξενόγλωσσο, στα αγγλικά.

Ποιος να ξέρει τι σκέφτηκαν οι διοργανωτές; Ότι για τρεις πρέσβεις έπρεπε όλοι να υποστούν αυτόν τον εξευτελισμό; Δεν ήταν ακαδημαϊκό συνέδριο σε κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ήταν εκδήλωση για το κτήριο της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς Λευκωσίας. Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου θα συνέβαινε αυτό; Ποια (λόρδικη) φαντασίωσή τους ικανοποιούν μιλώντας σε μια γλώσσα που δεν είναι καν στις επίσημες του Συντάγματος; Δεν σέβονται καθόλου τον τόπο που ζουν, τους πολίτες, τους δημότες, τη Λευκωσία; Ειδικά ο δήμαρχος. Σε ποιο αποικιοκρατικό μεσαίωνα θέλει να μας εγκλωβίσει;

ΑΛ.ΜΙΧ.