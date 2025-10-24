Από το 2016 όταν αποφασίσαμε να μειώσουμε τη θητεία και να προσλάβουμε ΣΥΟΠ, η Εθνική Φρουρά, λειτουργεί υπό καθεστώς υποστελέχωσης. Επινοήσαμε μάλιστα τον όρο του «μικρού και ευέλικτου στρατού» για να δικαιολογήσουμε τη συρρίκνωση μεγάλων μονάδων. Λες και πριν από τη μείωση της θητείας η Εθνική Φρουρά απαριθμούσε λεγεώνες και εκατονταρχίες.

Δοκιμάσαμε τα πάντα. Βάλαμε εφέδρους στην σκοπιά, προσλάβαμε ΣΥΟΠ, προσλάβαμε γυναίκες ΣΥΟΠ, κάνουμε εθελοντική στράτευση γυναικών και πάλι τα μαθηματικά δεν βγαίνουν.

Η Πολιτεία θα πρέπει να αποφασίσει. Αν θέλουμε περισσότερους ΣΥΟΠ, αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, ακόμη και εθελόντριες, θα πρέπει να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δώστε κανονικούς μισθούς και προοπτική.

Π.Αν