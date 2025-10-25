Η παράνομη λατόμευση στον Πενταδάκτυλο δεν είναι απλώς ζήτημα παρανομίας, είναι πλήγμα στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Οι πρόσφατες ερωτήσεις της βουλευτή Κερύνειας, Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν και οι απαντήσεις των υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών αναδεικνύουν μια προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου σε δύο επίπεδα: τον τεχνικό-ελεγκτικό, μέσω των τελωνείων και των συνοδευτικών διαδικασιών, και τον πολιτικό-διπλωματικό, με διεθνείς παρεμβάσεις και πίεση προς τους αρμόδιους φορείς.

Ωστόσο, οι αριθμοί και οι κανονισμοί δεν αρκούν. Η αβεβαιότητα σχετικά με την προέλευση των υλικών και οι συνεχείς καταστροφές στο βουνό-σύμβολο υπογραμμίζουν ότι οι νομικές και διπλωματικές ενέργειες χρειάζονται πιο αποφασιστική εφαρμογή και μεγαλύτερη διαφάνεια. Η προστασία του Πενταδακτύλου δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, αφορά την ταυτότητα και τη μνήμη ενός τόπου που δοκιμάζεται από δεκαετίες κατοχής και παράνομων δραστηριοτήτων.

Το ζήτημα επανέρχεται συχνά στη Βουλή, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με κόμματα και περιβαλλοντικές οργανώσεις να ζητούν εντονότερη διεθνή κινητοποίηση και πιο αυστηρούς ελέγχους στη διακίνηση δομικών υλικών.

Όλοι οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε η οροσειρά να διασωθεί. Ο Πενταδάκτυλος αξίζει όχι μόνο λόγια, αλλά και πιο αποτελεσματική δράση.

Α.Ν.