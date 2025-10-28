Πρόσφατα και με αφορμή περιστατικό υπό διερεύνηση, βιασμού κατάδικου στις φυλακές, η συντεχνία Ισότητα ζήτησε την κατασκευή νέων φυλακών χτες, καθώς και τη ματαίωση της δημιουργίας νέας πτέρυγας με κόστος €30 εκατομμύρια.

Αυτό θα ήταν το πλέον ιδανικό να έχουμε μια καινούργια φυλακή, κτισμένη στις ανάγκες, με διαχωρισμό των κρατουμένων, με τις σωστές προδιαγραφές και όλα τα απαιτούμενα. Ωστόσο, πληροφορίες μας αναφέρουν ότι το σημερινό κόστος ανέγερσης μιας νέας φυλακής εκτοξεύτηκε στα €200 εκατ. από τα €150 εκατ. που ήταν πριν λίγα χρόνια.

Σηκώνει σήμερα ο φορολογούμενος αυτό το βάρος; Δεν θα ήταν καλύτερα να δίνονταν αυτά τα εκατομμύρια για έργα στήριξης των ευάλωτων ατόμων, για κτίσιμο σύγχρονων σχολείων ή νοσοκομείων. Στο εξωτερικό κλείνουν φυλακές και ενοικιάζονται σε άλλες χώρες. Εμείς θέλουμε νέες για πιο πολλούς κρατούμενους, αντί να εφαρμόσουμε αντιεγκληματικές πολιτικές ή να μη στέλλονται όλοι στα κελιά. ΜΙΧ.