Παλαιότερα είχαμε τα γήπεδα για να πηγαίνουν κάθε λογής παραβατικοί και να βγάζουν τα απωθημένα τους βίαια, τώρα έχουμε και τα σχολεία. Πραγματικά, η κατάσταση που επικρατεί πλέον είναι ανεξέλεγκτη και άκρως ανησυχητική. Από μπούλινγκ μέχρι επεισόδια που με ευκολία μπορούν να καταλήξουν σε ξυλοφόρτωμα και τραυματισμούς. Τόσα μέτρα που λένε οι αρμόδιοι ότι λαμβάνουν, και τα αποτελέσματα τα ίδια, ίσως και χειρότερα. Η σχολική βία δεν αφορά μόνο τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, μας αφορά όλους. Γιατί μπορεί να εκδηλώνεται μέσα σε σχολεία αλλά όπως καταλήγει εκεί, με τον ίδιο τρόπο φεύγει από εκεί και διοχετεύεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Και υγιής κοινωνία με βία, δεν μπορεί να υπάρξει.

