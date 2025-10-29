Μόνο στα λόγια τελικά θα μείνει η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς με τις συχνές αλλαγές που προωθούνται είτε μέσω της Κυβέρνησης, είτε μέσω της Βουλής, ξηλώνεται. Αρχή έγινε με εξαιρέσεις διαφόρων υπηρεσιών από τις διατμηματικές προαγωγές. Ο αριθμός των εξαιρέσεων φτάνει τις 7 και αναμένεται να εξαιρεθεί και η Νομική Υπηρεσία. Ακολούθησε η διαφοροποίηση του συστήματος αξιολόγησης μέσω της πρότασης νόμου, με την οποία η παραγωγικότητα και η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει λιγότερη βαρύτητα στη γενική τους βαθμολογία. Γεγονός που συνέβαλε και πάλι στις ισοπεδωτικές βαθμολογίες, με τις οποίες η πλειοψηφία των εργαζομένων αξιολογήθηκαν ως εξαίρετοι. Το τρίτο κτύπημα ήρθε μέσω της κατάργησης των γραπτών εξετάσεων στα εξεταστικά κέντρα σε υψηλόβαθμες θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατάργηση ήρθε μέσω νομοσχεδίου και όπως φαίνεται, οι γραπτές εξετάσεις θα καταργηθούν και από άλλες υπηρεσίες. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Αντί Κυβέρνηση και Βουλή να καταργούν κάποιες ρυθμίσεις της μεταρρύθμισης, καλύτερα να βάζουν ασφαλιστικές δικλίδες για να είναι πιο αποτελεσματική.

Ε.ΠΑ