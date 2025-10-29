Πάει πια πολύς καιρός που η Κύπρος έχει μετατραπεί σε πολυπολιτισμική κοινωνία. Και αυτό το συνειδητοποιούμε περισσότερο σε περιπτώσεις ιδιαίτερες, όπως η χθεσινή με τους εορτασμούς για το έπος των Ελλήνων το 1940. Όπου στις παρελάσεις για να τιμηθεί η επέτειος, δεν είναι πια καθόλου ασυνήθιστη η συμμετοχή ατόμων ή οργανωμένων συνόλων με καταγωγή άλλη από την ελληνική. Όπως σταθερά συμβαίνει εδώ και χρόνια στην Πάφο, με τη συμμετοχή στη μεγάλη παρέλαση και των ιδιωτικών βρετανόφωνων εκπαιδευτηρίων.

Ντόρα