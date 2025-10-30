Είναι πραγματικά οξύμωρο. Ένα προηγμένο αεροσκάφος τέταρτης + γενιάς το οποίο αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία τεσσάρων χωρών για την προστασία της Ευρώπης, να πωλείται σε χώρα που εισέβαλε και κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος.

Για την ιστορία, το Eurofighter, αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει την τότε σοβιετική απειλή των MiG-29 και Su-27. Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία, είδαν την απειλή και το κενό στην ευρωπαϊκή άμυνα. Είδαν κάτι το οποίο σήμερα δεν βλέπουν.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Τουρκία θα εξαρτάται από ευρωπαϊκή τεχνολογία και ανταλλακτικά, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει πολιτικούς μοχλούς πίεσης από τις χώρες-παραγωγούς, ειδικά σε περίοδο εντάσεων. Για να δούμε…

Π.Αν