Στην ανοιχτή συγκέντρωση του Άλμα στη Λευκωσία παρευρέθηκε ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, παρά τις δημόσιες καταγγελίες που προέβη για άτομα που συμμετείχαν στο πάνελ κατά την ημέρα εξαγγελίας του κόμματος. Ο ίδιος ανέφερε στον «Φ» ότι παρευρέθηκε στη συγκέντρωση, καθώς στηρίζει άτομα που θα βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στην Πάφο, ωστόσο εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με άτομα που ενδέχεται να συμπεριληφθούν.

Πάντως, ο ίδιος διατηρεί καλές σχέσεις και με πρόσωπα από το Κίνημα Οικολόγων. Παρών στην εκδήλωση του Άλμα ήταν και το στέλεχος των πρασίνων Άδωνις Γιάγκου, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στο Άλμα, ελπίζοντας ότι θα βρίσκεται στην επόμενη Βουλή, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος θα είναι υποψήφιος με τους Οικολόγους.

Ο κ. Χασαπόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι μέλος του Άλματος, ενώ ανάλογα με το ποιοι θα βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο Λευκωσίας, θα κριθεί και το εάν θα στηρίξει Οδυσσέα Μιχαηλίδη στις βουλευτικές εκλογές.

