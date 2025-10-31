Βεβαίως, μεταξύ πολιτικών και εγκληματιών υπάρχει διαφορά αλλά φαίνεται, πως με νομοθετική ρύθμιση, στο μέλλον μπορούν να έχουν ένα κοινό σημείο και αυτό αφορά το «πως τους γνωρίζουν» γνωστοί, φίλοι κοκ.

Μέχρι τώρα διάφοροι εγκληματίες σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν γνωστοί με το όνομά τους ή δεν ήταν γνωστοί μόνο με το όνομά τους, αφού μετά από αυτό ακολουθούσε η λέξη «άλλως». Π.χ «Κώστας Κωστάκη, άλλως Κώτσιος» ή «άλλως Κωστουρής» και πάει λέγοντας.

Με νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να καταθέσει η κυβέρνηση ενώπιον της Βουλής, οι υποψήφιοι βουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα, δίπλα από το όνομά τους στο ψηφοδέλτιο να γράφεται και το παρατσούκλι τους, το προσωνύμιο τους και γενικά το «πως είναι γνωστοί» στο ευρύτερο κοινό.

Όμως, πέραν του ότι θα γράφονται στο ψηφοδέλτιο όπως είναι γνωστοί, οι υποψήφιοι βουλευτές, θα μπορούν να αποφύγουν και τη σύγχυση που μπορεί να επικρατήσει λόγω απλής συνωνυμίας .

Στο παρελθόν η προσθήκη ουράς δίπλα από το όνομα του υποψηφίου γινόταν μεν σε κάποιες περιπτώσεις αλλά κατ’ εξαίρεση και κάπως καταχρηστικά ενώ τώρα θα γίνεται κανονικά και ο κάθε υποψήφιος θα παρουσιάζεται στο ψηφοδέλτιο με το όνομα/παρατσούκλι που επιθυμεί.

Όπως εξήγησε παλαιότερα στον «Φ» ο φιλόλογος κ. Γιώργος Χατζηκωστής, ο οποίος μελέτησε το θέμα των ονομάτων στην Κύπρο (σχετικό είναι το βιβλίο του «Τα επώνυμα των Ελλήνων της Κύπρου»), κάθε άτομο ήταν γνωστό με το μικρό του όνομα.

Επειδή όμως τα ονόματα δεν ήταν ανεξάντλητα, με την πάροδο του χρόνου η συνωνυμία πολλών δημιουργούσε συγχύσεις, οπόταν σταδιακά γινόταν αναφορά στο όνομα του πατέρα ή του παππού ή κοκ.

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Χατζηκωστή, στη διαμόρφωση των επιθέτων μας συνέβαλαν πολλοί παράγοντες όπως η ιστορία, η θρησκεία, οι παραδόσεις, οι κοινωνικές και άλλες συνθήκες της καθημερινής ζωής, τα επαγγέλματα, το περιβάλλον, η νοοτροπία των ανθρώπων, η παρατηρητικότητα τους, τα ήθη και τα έθιμα, οι προλήψεις οι οικογενειακές σχέσεις και άλλα.

Εξάλλου, όπως εξήγησε, πολλά επώνυμα, αποτελούν προϊόν της επίδρασης των κατά καιρούς κατακτητών της Κύπρου.

Εξηγεί επίσης, πως τα κυπριακά επώνυμα διαμόρφωσαν κυρίως η ιταλική και η τουρκική γλώσσα, και σε μικρότερο βαθμό η γαλλική και η αγγλική.

Ως προς το γεγονός πως αρκετοί Κύπριοι έχουν το ίδιο όνομα και επίθετο είχε αναφέρει, πως το φαινόμενο οφείλεται σε μακρά παράδοση στην Κύπρο να δίνεται στο παιδί το όνομα του παππού του. Γι᾿ αυτό, όπου δεν υπάρχει χαρακτηριστικό οικογενειακό επώνυμο, το αποτέλεσμα είναι να εμφανίζονται ονόματα όπως Ανδρέας Π. Ανδρέου, Γιώργος Χ. Γεωργίου, Άριστος Β. Αρίστου κ.λπ.».