Παλαιότερα υπήρχε μία συμπεριφορά η οποία παρέπεμπε σε κάποιον ο οποίος ήταν εντελώς χαμένος, δεν ήξερε που παν τα τέσσερα του, ήταν πιο αμαθής και από μένα, θεωρούσε ότι τα ήξερε όλα (χωρίς να γνωρίζει σχεδόν τίποτε), αναμειγνυόταν «εκεί που δεν τον έσπερναν» και, εν πολλοίς, έμπαινε με τα τσαρούχια παντού αυθαδιάζοντας και θεωρώντας πως ήταν το κέντρο του σύμπαντος. Αυτή η συμπεριφορά αποδιδόταν από πολλούς με τη λέξη «ποθκιάντραπος» η οποία ωστόσο δεν απέδιδε πλήρως την πραγματικότητα.

Βεβαίως, στην Κύπρο του σήμερα, ο νους του καθενός μπορεί να πάει σε διάφορους, οι οποίοι διαθέτουν κάποιες από τις πιο πάνω «αρετές», χωρίς να υπονοώ ότι η αναφορά γίνεται για τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος, στο κάτω κάτω, ακόμη και όταν τον βρίζεις σου λέει «αγαπώ σε».

Όχι πως όλοι οι άλλοι είναι καλύτεροι από τον Φειδία. Κάποιοι είναι εξίσου επιφανειακοί και η συμπεριφορά τους οφείλεται, εν μέρει, και στο ότι πολύς κόσμος είδε στο πρόσωπο του (χωρίς τη μύτη του κλόουν) τον άνθρωπο ο οποίος θα έφερνε ανατροπές. Είτε ακόμη επειδή ξεγελάστηκαν από το νεαρό της ηλικίας του, είτε επειδή προτίμησαν να εκλέξουν «τον πελλόν του χωρκού» παρά τον (θεωρητικά) νούσιμο της πόλης, είτε τον τύπο μέσω του οποίου θα εκδικούντο το σύστημα, έστω και αν τελικά το υπηρετεί και o ίδιος αν όχι και καλύτερα από όλους, τουλάχιστον ισάξια.

Και αυτό μπορεί να του πιστωθεί, υπό την έννοια ότι έπεισε τόσον κόσμο ότι είναι κάτι ξεχωριστό προς το θετικότερο. Το χειρότερο από όλα δεν είναι ότι κάποιοι τον ψήφισαν μια φορά και λες «ξεγελάστηκαν οι άνθρωποι, αλλά το γεγονός ότι ακόμη και άνθρωποι τους οποίους θεωρούσες αξιόλογους επιμένουν στην ορθότητα της απόφασης τους απλώς για να μην παραδεχτούν ότι έσφαλαν και ότι η κρίση τους περνάει κρίση.

Όμως, υπάρχουν και χειρότερα. Κάποιοι από καιροσκοπισμό ελαυνόμενοι τον αντιγράφουν και μετατρέπονται σε κλώνους του ακόμη και σε χειρότερη εκδοχή. Η νέα τάση είναι να γίνεις γρήγορα γνωστός, πλούσιος και διάσημος, εκστομίζοντας έστω και ασυναρτησίες. Και μπορεί μεν μέχρι χθες αν σου ζητούσε δουλειά να μην σου ανέθετες καν να ανοίγει την πόρτα της επιχείρησης σου (αν είχες) αλλά σήμερα μεταμορφώθηκε σε αστέρα εκστομίζοντας της βλακείας το ανάγνωσμα (που λέει ο λόγος) κάνοντας αναφορές τις οποίες ούτε όσοι τελούν υπό την επήρεια σκληρών ουσιών δεν κάνουν. Έγινε και έγινες κι εσύ που τον αντιγράφεις, πρόσωπο της εποχής και, καλού κακού, σου προσηκώνονται διότι όπως καταντήσαμε δεν γνωρίζει κανείς αν αύριο θα καταλήξεις στον φρενοκομείο ή στο προεδρικό. Όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα μισά.

Ευτυχώς δε, που βρήκε κοπέλα, διότι ερωτώ: Αν είχατε κόρη θα του την δίνατε; Τρόπος του λέγειν βεβαίως διότι σήμερα τα παιδιά έχουν περισσότερες ευαισθησίες και θα έρχονταν εις γάμου κοινωνία ακόμη και με ανθρώπους με τέτοιας λογής ιδιαιτερότητες.

Χειρότεροι και από αυτούς τους μη πολιτικούς (που ξαφνικά την είδαν ηγέτες και θέλουν να μας σώσουν) είναι οι πολιτικοί οι οποίοι ακολουθούν την φιλοσοφία Τσουρούλη. Αντιγράφουν ανενδοίαστα, στην προκειμένη περίπτωση τον Φειδία ή τις πρακτικές οποιουδήποτε άλλου κρίνουν (αν αυτό παραπέμπει σε κρίση) ότι θα τους φέρει ποσοστά. Και βεβαίως, όλοι εφαρμόζουν τον ίδιο κανόνα που λέει πως «δεν υπάρχουν κανόνες» και ότι «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».

Βεβαίως, κάποιοι πολιτικοί δεν είναι καλύτεροι από τους προαναφερθέντες καιροσκόπους, υπό την έννοια ότι αν ένας νεαρός κάνει ό,τι κάνει είτε από καιροσκοπισμό είτε από άγνοια, είτε από απουσία επαφής με την πραγματικότητα, ο πολιτικός, λίγο ως πολύ, έχει επίγνωση (λέμε τώρα) του τι υπηρετεί και ποιες τάσεις και καταστάσεις εξυπηρετεί μέσα στην κοινωνία.

Εκεί που οφείλω να συμφωνήσω με τον παλιάτσο, είναι στο θέμα του δημογραφικού. Μου άρεσε ο τρόπος που το έθεσε, δεδομένου ότι πρωτοτύπησε και εισηγούμαι και σε άλλους κλόουν (με συγχωρείτε, ήθελα να πω «πολιτικούς») να τον αντιγράψουν επειδή δίνει νέα διάσταση στο πρόβλημα. Προειδοποίησε, λοιπόν, πως «θα λιγάνουμε ως ελληνισμός». Και μεταξύ μας, απορώ, όχι μόνο «πως το διαπίστωσε» αλλά και τη λύση την οποίαν εισηγήθηκε: «Κάνετε σεξ χωρίς προφυλάξεις», είπε και κούφαναν τα μικρόφωνα της εκπομπής «Πρωϊνό» που παρουσιάζει ο κ. Γιώργος Λιάγκας. Βεβαίως, ο κ. Παναγιώτου (ο Φειδίας) δεν το διευκρίνισε αλλά (με την άδεια του) προφανώς εννοούσε ότι το σεξ (χωρίς προφυλάξεις που εισηγήθηκε) πρέπει να γίνεται μεταξύ ανθρώπων διαφορετικού φύλου (ούτε του ενδιάμεσου χώρου ούτε άλλα σχετικά). Και αυτό εννοείτο επειδή αναφερόταν σε αύξηση του πληθυσμού οπόταν…

Εξάλλου, δεύτερη πτυχή η οποία διέλαθε της προσοχής πολλών από τις δηλώσεις του κ. Φειδία, αφορά την πράξη του σεξ μόνο μεταξύ ελληνοκυπρίων. Διότι, «πως να διαιωνιστεί ο ελληνισμός της Κύπρου όταν οι ιθαγενείς το κάνουν με ξένους;

Εκεί που συνειδητοποίησα πως η κατάσταση αγρίεψε και ότι ήρθε η ώρα να μεταναστεύσω ήταν η αναφορά του στην προεδρία της Δημοκρατίας και το γεγονός ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να την διεκδικήσει. Για να είμαστε δίκαιοι, ο παρουσιαστής της εκπομπής εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία να βγάλει είδηση που να πουλά, γι’ αυτό πίεσε το παλικάρι μας με σκοπό να του ξεφύγει καμιά σχετική κουβέντα. Και βεβαίως, αν (μετά συγχωρήσεως) σου ξεφύγει μία πορδή (όπως αυτές που φεύγουν συχνά και από πολιτικούς) είναι ένα πράγμα, αλλά το να σου ξεφεύγει και να λες (ειδικά όταν δεν ξέρεις που παν τα τέσσερα σου) ότι θα κυβερνήσεις ένα κράτος, έστω και μπανανία, πάει πολύ.

Διότι, αν τότε που θα διεκδικήσει ο Φειδίας την προεδρία εξακολουθεί να υπάρχει Κύπρος και βρεθεί σε διαπραγματεύσεις με τον τότε Τουρκοκύπριο ηγέτη και χρειαστεί να αποφασίσει να λύσει το κυπριακό, τι θα κάνει; Θα ζητήσει τη βοήθεια του κοινού, όπως κάνει σήμερα; Ή θα βγει έξω να ανοίξει το κινητό και να διενεργήσει δημοψήφισμα μεταξύ των ακολούθων του, όσο ανακόλουθοι και αν είναι κάποιοι από αυτούς.

Το άλλο βεβαίως που θα ήταν καλό να προβληματίσει τους ψηφοφόρους του κ. Παναγιώτου, είναι η αναφορά του, ότι το 90% των ευρωβουλευτών δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν και ψηφίζουν ό,τι τους πει το κόμμα τους. Βεβαίως, δεν θέλουμε και παπά να μας το πει, πως ο κ. Παναγιώτου ξέρει τι ψηφίζει. Να πω, πως προσωπικά δεν θεωρώ μεμπτόν να ψηφίζουν οι ευρωβουλευτές ό,τι τους υποδείξει το κόμμα τους, στο οποίο οφείλουν την εκλογή τους. Αν θέλουν να κάνουν ό,τι τους κατεβεί, να κατέλθουν μόνοι τους στις εκλογές για να μην δίνουν λόγο σε κανένα ή να κουβαλούν όλους τους ψηφοφόρους τους στο ευρωκοινοβούλιο να ψηφίζουν όλοι μαζί. Αλλά, ας μην του βάζω ιδέες.