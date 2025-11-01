Μέρα νύχτα ο επικεφαλής του ΕΟΑ Αμμοχώστου παραπονιέται για το ένα και το άλλο. Παντού βλέπει προβλήματα και κουνά το δάκτυλο στην Κυβέρνηση και στους υπουργούς. Δεν διαφωνεί κανείς ότι προβλήματα υπάρχουν και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Το ερώτημα είναι τι κάνει ο καθένας από τη δική του πλευρά προκειμένου να αντιμετωπιστούν.

Για παράδειγμα στον γειτονικό ΕΟΑ της Λάρνακας αντιμετωπίζουν κι αυτοί προβλήματα ύδρευσης, άρδευσης κ.λπ., κι εκεί ο επικεφαλής προέρχεται από τον χώρο της αντιπολίτευσης. Αντί να κάθεται όλη μέρα στα σόσιαλ μίντια και να κάνει αναρτήσεις, επέλεξε μια άλλη οδό, κάθισε με τους υπηρεσιακούς και βρίσκουν λύσεις. Γιατί στο τέλος εκείνο που μετρά δεν είναι το ποιος φωνάζει περισσότερο αλλά ποιος συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων.

Γι’ αυτό και οι αγρότες και οι κάτοικοι της επαρχίας Αμμοχώστου ίσως θα πρέπει να είναι πιο απαιτητικοί από τον δικό τους ΕΟΑ και να μην επαναπαύονται στο ότι κάποιος φωνάζει και κατηγορεί την Κυβέρνηση. Να του ζητήσουν να κάτσει να βρει λύσεις όπως βρίσκει η Λάρνακα, η Πάφος κ.λπ.

ΑΠΙΙΜ