H είδηση με τα επτά πιστόλια που εντοπίστηκαν σε ανοικτό χώρο στην Έγκωμη και ιδιαίτερα κάποιες πτυχές της έχουν προεκτάσεις…

Δεν αναφερόμαστε στη διαφαινόμενη σύνδεση με πανομοιότυπη υπόθεση οπλισμού στα κατεχόμενα, αλλά στον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από την Αστυνομία Κύπρου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που έφερε στο φως αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για το συμβάν (ΑΝΤ1), ενώ η Αστυνομία έλαβε πληροφορία πως υπάρχουν υποψίες ότι συντελείται κάτι παράνομο στην περιοχή, δεν κατήρτισε κάποιο επιχειρησιακό πλάνο. Έστειλε στο σημείο περιπολικό με στόχο να αρχίσουν έρευνες το πρωί της Κυριακής.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, λοιπόν, ένα όχημα μετέβη εκεί και αφού πρώτα ο οδηγός του το κατεύθυνε προς το περιπολικό κτυπώντας το, εγκατέλειψε την σκηνή. Θα περίμενε κάποιος πως αμέσως μετά τη λήψη πληροφορίας θα καταρτιζόταν ένα πλάνο με τη συμμετοχή υπό κάλυψη μελών της Δύναμης, προκειμένου να γίνουν ελεγχόμενες συλλήψεις. Έτσι θα επιτυγχανόταν πλήγμα κατά των ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος. Αντ’ αυτού ειδοποιήθηκαν και οι παράνομοι ότι τους πήραμε πρέφα και είχαν την ευκαιρία να ενεργήσουν αναλόγως.

Με κάτι τέτοια δεν καλλιεργείται το αίσθημα ασφάλειας. Ταυτόχρονα, οι κακεντρεχείς μπορούν να αποδώσουν τη γενικότερη μυστικοπάθεια που έχει επιβληθεί στο αστυνομικό Σώμα, σε συνειδητή προσπάθεια κάλυψης αδυναμιών.

Φ.Μ.