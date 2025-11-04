Ρόλο πυροσβέστη ανέλαβε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του υπουργείου Γεωργίας για το 2026, μετά τις έντονες τοποθετήσεις του βουλευτή της ΔΗΠΑ Αλέκου Τρυφωνίδη.

Ο κ. Τρυφωνίδης έθεσε σειρά καυτών ζητημάτων, ζητώντας από την υπουργό Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πρώτο στη λίστα του, η υλοποίηση της «κάρτας του αγρότη», δέσμευση που όπως υπενθύμισε είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας και βρίσκεται, σύμφωνα με την υπουργό, στο τελικό στάδιο επεξεργασίας.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ έφερε επίσης στο προσκήνιο τα χρόνια προβλήματα στα αρδευτικά δίκτυα των φραγμάτων Σολέας, Ξυλιάτου και Βυζακιάς, τονίζοντας την αδικαιολόγητη καθυστέρηση και την απώλεια πολύτιμων υδάτινων πόρων. «Δεν μου απαντήσατε πότε», είπε χαρακτηριστικά προς την Υπουργό, απαιτώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την υλοποίηση των έργων εντός του νέου έτους.

Από την πλευρά της, η κ. Παναγιώτου υπενθύμισε ότι έχει ήδη συσταθεί ομάδα εργασίας για την επίλυση των προβλημάτων, με έμφαση στην επιτάχυνση των μελετών και στη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, ενώ αναφέρθηκε και σε ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών των κοινοτήτων μέσω βυτιοφόρων και άλλων ενεργειών ΤΑΥ.

Η συζήτηση δεν έλειψε από εντάσεις, με την κ. Ερωτοκρίτου να παρεμβαίνει επανειλημμένα για να διατηρηθεί η ομαλή ροή της συνεδρίας και να διασφαλιστεί η παραγωγικότητα της διαδικασίας.

Α.Ν.