Θέματα ουσίας και εξελίξεων έχουν πλακώσει στο υπουργείο Παιδείας, τις τελευταίες μέρες με τις επαφές και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη.

Από τη μια, το σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που εδώ και πέραν του ενός χρόνου προσπαθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς να καταλήξουν σε συμφωνία, κι από την άλλη, η βία και παραβατικότητα που δεν λέει να κοπάσει μέσα στα σχολεία.

Χθες, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Παιδείας με θέμα τη σχολική βία και την παραβατικότητα, με αφορμή τα τελευταία περιστατικά που πονοκεφάλιασαν αρκετά το Υπουργείο και όχι μόνο, και σήμερα πάει σύσσωμο ξανά το Υπουργείο στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής για την αξιολόγηση. Εκεί θα διαφανεί και η πορεία του πονεμένου αυτού θέματος.

