Όλη η υπόθεση με το ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης που διαχειρίζεται η σύζυγος του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας, έχει να κάνει με την καχυποψία που καλλιεργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά την προηγούμενη 10ετία.

Τι συνέβαινε τότε; Υπήρξαν επιχειρηματίες που είχαν αναπτύξει σχέσεις με κυβερνητικούς κύκλους και ευνοήθηκαν από κυβερνητικές αποφάσεις. Τυχαίο ή όχι, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Ξέρουμε, όμως, ότι υπήρχε περίπτωση πολιτογραφηθέντα επιχειρηματία, ο οποίος την ίδια περίοδο που βρέθηκε με ένοπλη φρουρά, έκανε εισφορά στο εν λόγω ταμείο και συναναστρεφόταν με κυβερνητικούς κύκλους.

Τρεις τουλάχιστον σωματοφύλακές του απέκτησαν άδειες οπλοφορίας υπό αξιοπερίεργες συνθήκες. Αυτά και άλλα πολλά τα γράφαμε από το 2020. Η Βουλή ήγειρε το θέμα ετεροχρονισμένα, το 2024, επιδιώκοντας διαφάνεια, αλλά ο αντίλογος που εκφράστηκε ήταν ότι τυχόν δημοσιοποίηση καταλόγου με δωρητές θα αποθάρρυνε επιχειρηματίες να εισφέρουν σε ένα ταμείο που στηρίζει δυσπραγούντες φοιτητές. Δεν θα εισέλθουμε σε ανάλυση των όσων ακολούθησαν με την πρόταση Νόμου και την αναπομπή της (ο Νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός σε ό,τι αφορά το θέμα δημοσιοποίησης).

Πιστεύουμε, όμως, ότι αν υπήρχε θέληση θα μπορούσαν να συγκεραστούν όλες οι θέσεις και να εγκαθιδρυθεί ένας επαρκής μηχανισμός ελέγχου που θα άφηνε ικανοποιημένες όλες τις πλευρές. Υπήρχε η βούληση και οι αγνές προθέσεις; Διερωτώμαστε.

Φ.Μ.