Την πρόθεσή του να καταψηφίσει τη φορολογική μεταρρύθμιση εξέφρασε ο πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, σε περίπτωση που δεν υπάρξουν μέσα σε αυτή δικλίδες προστασίας των πολύτεκνων οικογενειών.

Η τοποθέτησή του αυτή έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης στην επιτροπή Παιδείας, πρότασης νόμου του ΕΛΑΜ για να μην ισχύουν τα ανώτατα όρια των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα, οι οποίες διεκδικούν φοιτητική χορηγία και φοιτητικά επιδόματα.

Ο κ. Μυλωνάς ανέφερε ότι διαχρονικά «η μεγαλύτερη κοροϊδία» από τις κυβερνήσεις και το πολιτικό σύστημα γενικά, είναι το ενδιαφέρον για τους πολύτεκνους. Κλείνοντας δε, την έντονη τοποθέτησή του ανέφερε πως ούτε υποψήφιος θα είναι, ούτε πολύτεκνος είναι.

ΛΙΑ