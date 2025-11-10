Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση με πολιτικούς αρχηγούς και μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Κύπρου (ΣΕΔΕΑΚ) πραγματοποίησε την περασμένη Τετάρτη η ESOMAR. Θέμα της εκδήλωσης ήταν οι «Δημοσκοπήσεις Κοινής Γνώμης – Έναρξη Προεκλογικής Περιόδου: Κανονισμοί Διενέργειας και Παρουσίασης», κατά την οποία εκφράστηκαν προβληματισμοί γύρω από το ζήτημα και τις δικλίδες ασφαλείας που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ποιότητας και της εγκυρότητας μιας δημοσκόπησης.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων, με σκοπό την εμβάθυνση της κατανόησης όλων των εμπλεκομένων μερών σε θέματα που αφορούν την ερμηνεία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, στο πάνελ συμμετείχαν οι Αννίτα Δημητρίου, Στέφανος Στεφάνου και Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, με συντονίστρια την Αιμιλία Κενεβέζου.

Στο δεύτερο μέρος, στο πάνελ βρίσκονταν ο Πάμπος Παπαγεωργίου, ο Πάνος Παναγιώτου, η Χριστίνα Κόκκαλου και ο Δημήτρης Λοττίδης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε ο προβληματισμός κατά πόσο απαιτείται ρύθμιση του θέματος μέσω νομοθετικού πλαισίου ή αν πρόκειται για ζήτημα αυτορρύθμισης.

Ο εκπρόσωπος της ESOMAR Κύπρου, Λύσανδρος Χατζηλάμπρου, υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς επικαιροποίησης του κώδικα δεοντολογίας.

