Η πρόταση νόμου της βουλευτού Φωτεινής Τσιρίδου για το κυκλοφοριακό έδωσε αφορμή για να τεθεί επί τάπητος και να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου ένα καυτό ζήτημα της καθημερινότητας των πολιτών.

Προτείνει πέντε δράσεις μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Μια πρόταση νόμου η οποία φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα σοβαρής μελέτης και πολλής δουλειάς. Το γεγονός ότι η πρόταση αυτή συζητείται πλέον δημόσια είναι σημαντικό, διότι βάζει μπροστά την επίλυση ενός τόσο σημαντικού προβλήματος. Μέσα από τον διάλογο μπορεί να διαμορφωθεί, να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί με νέες ιδέες.

Το ζητούμενο είναι να βρεθούν λύσεις. Αυτή είναι η έννοια της παραγωγής πολιτικής και αυτό είναι που η κοινωνία και οι σοβαροί άνθρωποι απαιτούν από τους πολιτικούς. Να παράγουν πολιτική ουσίας! Τα social media, τα βιντεάκια και οι ωραίες αναρτήσεις, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την προώθηση και την κοινωνικοποίηση των προτάσεων πολιτικής, αλλά πολιτική δεν παράγουν, όπως και να το κάνουμε…

Φ.Δ.