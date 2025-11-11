Συμπληρώνονται σήμερα 21 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου Παλαιστίνιου ηγέτη Γιασέρ Αραφάτ και η κληρονομιά του μοιάζει πιο αναγκαία από ποτέ. Ήταν 11 Νοεμβρίου 2004 όταν ο ιδρυτής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και ηγέτης του παλαιστινιακού λαού, γνωστός ως Αμπού Αμμάρ, άφηνε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Παρισιού.

Σύμφωνα με τα ιατρικά αρχεία, ο Αραφάτ πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία, που προήλθε από εντερική φλεγμονή, σε ηλικία 75 ετών, όμως υπάρχουν σκιές γύρω από τον θάνατό του. Ραδιενεργό πολώνιο εντοπίστηκε σε προσωπικά του αντικείμενα και η πιθανότητα δηλητηρίασης του παραμένει μια υποψία.

Άλλωστε, ο Γιασέρ Αραφάτ ήταν αποκλεισμένος και περικυκλωμένος από ισραηλινά στρατεύματα μετά το ξέσπασμα της δεύτερης ιντιφάντα το 2000, στο αρχηγείο του στη Ραμάλα. Είχε προηγηθεί η κατάρρευση των ειρηνευτικών συμφωνιών του Όσλο και η δολοφονία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Γιτζάκ Ράμπιν, μα και η απόρριψη της λύσης δύο κρατών από τη νέα ηγεσία του Ισραήλ και (βεβαίως) τις ΗΠΑ.

Το πασιφανές είναι πως το όραμα και το εκτόπισμα ενός ηγέτη σαν τον Αραφάτ απουσιάζει εκκωφαντικά από τη Μέση Ανατολή και η κληρονομιά του δεν γίνεται κατανοητή από όλους, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής επελαύνουν συντηρώντας το σκοτάδι, τη γενοκτονία, την καταστροφή.

ΑΛ.ΜΙΧ.