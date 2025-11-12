«Η θέση μας είναι σαφής και σταθερή: έλεγχος σε όλα, διαφάνεια παντού, μηδενική ανοχή. Είναι με βάση αυτή τη θέση αρχής που ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε καταθέσει πρόταση νόμου για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Για να δημοσιοποιούνται οι εισφορές από ένα ποσό και άνω, όπως θεσπίσαμε και ισχύει για τα πολιτικά κόμματα», δήλωνε η Αννίτα Δημητρίου την προηγούμενη βδομάδα στο ΡΙΚ, σχολιάζοντας την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, με τον ΔΗΣΥ να υπενθυμίζει την κατάθεση πρότασης νόμου για διαφάνεια.

Λίγες μέρες μετά, η Πρωτοπορία, φοιτητική παράταξη του κόμματος, κάνει στόρι στα social media την ανακοίνωσή της ότι… ξεκίνησε υποβολή αιτήσεων από φοιτητές για στήριξη από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

«Η Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης ανακοινώνει την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2025 – 2026, για οικονομική στήριξη.

Αιτητής είναι ο ίδιος ο φοιτητής/τρια…» και παραθέτει στη συνέχεια όλους τους σχετικούς συνδέσμους για να υποβληθούν οι αιτήσεις.

Φ.Δ