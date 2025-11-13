Για δυο συσκευασίες γάλακτος έμελλε να ταλαιπωρούν για πέντε χρόνια οι διωκτικές Αρχές αδίκως έναν άνθρωπο που εργάζεται ως διανομέας γαλακτοβιομηχανίας. Μάλιστα, τον κατηγόρησαν χωρίς στοιχεία που να υποστηρίζει την σε βάρος του καταγγελία. Όταν τα βίντεο της υποτιθέμενης κλοπής μελετήθηκαν πέντε χρόνια αργότερα διέκοψαν τη δίωξη. Πόσα στοίχισε στον φορολογούμενο αυτή η ιστορία; Άντε τώρα να αδικήσεις τον κόσμο που φωνάζει για επώνυμους σε βάρος των οποίων υπάρχουν εδώ και χρόνια στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν ενδεχόμενες αξιόποινες πράξεις, όμως, ποτέ δεν πρόκειται να διαβούν την πόρτα δικαστικών αιθουσών.

Φ.Μ.