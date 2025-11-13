Τον εαυτό του προς ψήφιση έθεσε ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, ο οποίος κατέβασε την εφαρμογή του Φειδία Παναγιώτου. Ο κ. Χασαπόπουλος, εάν τον επιλέξει το κοινό του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, θα είναι υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας με το κόμμα «Άμεση Δημοκρατία».

Ωστόσο, το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι ο ίδιος ο Ανδρέας Χασαπόπουλος σε άλλες επαρχίες στηρίζει υποψήφιους από το Άλμα. Να υπενθυμίσουμε ότι παρευρέθηκε στην ανοιχτή συγκέντρωση του κόμματος Άλμα στη Λευκωσία, παρά τις δημόσιες καταγγελίες που προέβη για άτομα που συμμετείχαν στο πάνελ κατά την ημέρα εξαγγελίας του κόμματος.

Ο ίδιος, ανέφερε στον «Φ» ότι παρευρέθηκε στη συγκέντρωση, καθώς στηρίζει άτομα που θα βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στην Πάφο. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να έχουμε υποψήφιο βουλευτή Λευκωσίας με το κόμμα του Φειδία που θα στηρίζει υποψήφιους από το κόμμα του Οδυσσέα στην Πάφο.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε -προς αποφυγήν παρεξηγήσεων- ότι ο κ. Χασαπόπουλος δεν είναι μέλος του Άλματος, ενώ όπως φαίνεται, δεν θα στηρίξει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη που θα είναι υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας.

Π.Ε.