Το Υπουργείο Άμυνας προκήρυξε πρόσφατα την προσφορά για τα έργα στη ναυτική βάση στο Μαρί, τα οποία είναι απαραίτητα για την αναβάθμισή της ώστε να εξυπηρετεί μεγάλα πολεμικά πλοία, όπως είναι και οι διακρατικές συμφωνίες που έχει υπογράψει. Η προσφορά προκηρύχθηκε ανοικτά και τα έργα εκβάθυνσης της θαλάσσιας περιοχής, έχουν ως εκτιμώμενο κόστος το μισό εκατομμύριο ευρώ. Οι σχεδιασμοί για αναβάθμιση της χώρας μας ως σταθμός ελλιμενισμού σκαφών φιλικών χωρών φαίνεται να προχωρούν και σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου, η Κύπρος καθίσταται αξιόπιστος εταίρος για σοβαρά συμβάντα στην ευρύτερη περιοχή.

ΜΙΧ.