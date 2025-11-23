Ευστόχως ο Γιώργος Περδίκης σημείωσε «μια ενδιαφέρουσα συνύπαρξη» όπου «το πρωί έλειψε να κουτουλήσουν έξω από τη Βουλή» και το βράδυ «χειροκροτούσαν ο ένας την άλλη και vice versa». Ο λόγος για την Αννίτα Δημητρίου και τον Δημήτρη Ταλιαδώρο.

Το πρωί είδαμε από τηλεοράσεως να στήνουν καυγαδάκι έξω από τη Βουλή, μπροστά στις κάμερες βεβαίως! Το βράδυ, αλλά όχι από τηλεοράσεως, οι δύο βρέθηκαν σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κυριάκου Μάτση. Η εκδήλωση υπό την αιγίδα της Αννίτας Δημητρίου είχε μεταξύ των ομιλητών τον Δημήτρη Ταλιαδώρο.

