Το υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε και δηµιούργησε ένα λογαριασµό στο Χ, που θα προωθεί θέσεις, απόψεις, αλλά και πληροφορίες για την Κύπρο και την πολιτική της, στα αραβικά. Τούτο θεωρείται χρήσιµο, αναγκαίο καθώς ως γείτονες που είµαστε µε αραβικές χώρες και ενόψει και του ρόλου, που έχει και επιδιώκει να αναβαθµίσει η Λευκωσία, η απόφαση αυτή προσθέτει.

Η δηµιουργία λογαριασµού στο Χ στην αραβική γλώσσα δείχνει πως η Κυπριακή Δηµοκρατία θέλει να απευθύνεται και στις κοινωνίες των κρατών αυτών, στη µητρική τους γλώσσα.

Κ.ΒΕΝ.