Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία συνέντευξη Τύπου για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Κενάν Αγιάς. Ο Κούρδος αγωνιστής, μετά την καταδίκη του και επιστροφή του από τη Γερμανία στις 2 Σεπτεμβρίου, κρατείται στις Κεντρικές Φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στη συνέντευξη Τύπου σημειώθηκε η αναγκαιότητα άμεσης αποφυλάκισης του Κενάν και η επικαιροποίηση του καθεστώτος πολιτικού ασύλου, που τύγχανε όλα τα προηγούμενα χρόνια, πριν την έκδοσή του στις γερμανικές Αρχές.

Τονίστηκε, κυρίως ότι, είναι ως η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία να αποδέχεται τις τουρκικές εντολές για δίωξη των Κούρδων, ενός ολόκληρου λαού, με «αδίκημα» την καταγωγή και τις πολιτικές τους πεποιθήσεις.

Γιατί δεν τον αποφυλακίζει η Κυπριακή Δημοκρατία; Γιατί δεν του δίνει πολιτικό άσυλο, όπως του είχε δώσει πριν περίπου 10 χρόνια; Δόθηκαν κάποιες -άτυπες- διαβεβαιώσεις στις γερμανικές Αρχές, οι οποίες -με τη σειρά τους- τις μεταβίβασαν στο τουρκικό κατοχικό κράτος; Πότε θα τερματιστεί η απαράδεκτη αυτή κατάσταση και η ταλαιπωρία ενός ανθρώπου που αγωνίζεται και για την Κύπρο;

ΑΛ.ΜΙΧ.