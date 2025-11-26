Μια σειρά από δημοσιογραφικές αποστολές με έφεραν το τελευταίο διάστημα σε κάποια αεροδρόμια πέραν από τα δικά μας εδώ στο νησί. Αυτό που καταγράφεται είναι το πόσο ακριβοπληρώνει το νερό όποιος χρησιμοποιήσει τα κυπριακά αεροδρόμια.

Στις άλλες χώρες το εμφιαλωμένο νερό το βρίσκεις παντού και σε πολύ χαμηλή τιμή. Στην Κύπρο όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όλως τυχαίως όλα σχεδόν τα σημεία πώλησης νερού δεν έχουν μπουκάλια του 0,5 L, που ως γνωστό έχει αποφασιστεί να μπει ένα πλαφόν στην τιμή. Αλλά όλως τυχαίως, και πάλι, παντού υπάρχει εμφιαλωμένο νερό 0,75 L, το οποίο βεβαίως δεν μπαίνει κάτω από την ομπρέλα του πλαφόν και πωλείται 1,95 ευρώ. Για να βρεις το σημείο όπου πωλείται νερό σε φιάλη 0,5 L θα χρειαστείς GPS!

Κάτι λέγαμε κάποτε για το ακριβό νερό στα αεροδρόμια της Κύπρου. Κάτι εξαγγελίες είχαν γίνει. Επί της ουσίας όμως τίποτε δεν άλλαξε. Ίσως το αρμόδιο υπουργείο να ρίξει ακόμα μια ματιά στο θέμα.

ΑΠΙΜ