Την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρθηκε σε «ουσιαστική συζήτηση» μεταξύ του κ. Κόμπου και του ΥΠΕΞ της Αιγύπτου με επίκεντρο βασικές διμερείς και περιφερειακές προτεραιότητες, την επαναβεβαίωση «της στέρεης συνεργασίας» μεταξύ των δύο χωρών και τη σημασία της συνεχιζόμενης στενής συνεργασίας ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Την επομένη το πρωί ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ βρέθηκε στη Βηρυτό όπου είχε συνάντηση με τον Τζοζέφ Αούν. Ο Κ. Κόμπος είχε ενημερωθεί από τον Μπ. Αμπντελάτι ότι θα πήγαινε Λίβανο και θα έβλεπε τον Πρόεδρο της χώρας. Μια συνάντηση που έγινε λίγο πριν φτάσει στο Μπάμπντα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

ΑΠΙΜ