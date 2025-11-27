Πληροφορία που τέθηκε υπόψιν μας κι αξιολογείται, φέρει άτομο το οποίο είναι υποψήφιο για θέση-κλειδί στον τομέα της δημόσιας υγείας να έχει την ίδια στιγμή άμεση σχέση με ιδιωτική εταιρική οντότητα που δραστηριοποιείται σε παρεμφερή κλάδο.

Υπό προϋποθέσεις μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων και να βρεθούμε ενώπιον καραμπινάτου ασυμβίβαστου. Θεωρούμε πως αν ευσταθεί ότι υπάρχει τέτοια υποψηφιότητα (η λίστα των υποψηφίων για πρόσληψη δεν δημοσιοποιήθηκε) ο ΟΚΥπΥ έχει πράξει τα δέοντα και έχει διασφαλίσει ότι το δημόσιο συμφέρον δεν θα επηρεαστεί από μια τέτοια ενδεχόμενη πρόσληψη.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα βρεθούμε να ακολουθούμε τις επιπτώσεις λανθασμένων αποφάσεων σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος…

Φ.Μ.