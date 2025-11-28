Ως ειδικός σε θέματα Ναυτικού Δικαίου και Δικαίου της Θάλασσας κλήθηκε να αξιολογήσει τη συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου, από την Κατερίνα Ηλιάδη, ο πρώην υπουργός Γιώργος Παμπορίδης, και μίλησε μετά λόγου γνώσεως, αποδίδοντας χωρίς δισταγμό και ναι μεν αλλά, όπως άλλοι, τα εύσημα στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι τέτοιες συμφωνίες θωρακίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και στέκονται με πρακτικό τρόπο απέναντι στην επεκτατική και υπερφίαλη Γαλάζια Πατρίδα του Ερντογάν. Έκαμε, όμως, και κάτι άλλο, όχι τόσο συνηθισμένο (για να μην πούμε σπάνιο) στην τοξική μας περιρρέουσα: Μνημόνευσε πολιτικούς και τους απένειμε επίσης τα εύσημα, για τη συνεισφορά τους στη δρομολόγηση συνομολόγησης συμφωνιών ΑΟΖ με τα γειτονικά μας κράτη.

Συγκεκριμένα, τον Νίκο Ρολάνδη για την Αίγυπτο, τον Γιώργο Λιλλήκα για τον Λίβανο, και τον Τάσο Τζιωνή για το Ισραήλ. Δείγμα πολιτικού ήθους και παράδειγμα προς μίμηση.

ΠΑΥ.Κ.ΠΑΥ.