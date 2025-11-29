Aλήθεια πού προσδοκούν να οδηγήσει η σύγκρουση μελών της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών με τον Αρχιεπίσκοπο για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την κάθοδό του στη Λευκωσία, όταν η Εκκλησία τους έδωσε λύση για τη στέγασή τους; Ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας μας πληροφορούν, έχει παραχωρήσει την πρώην Ιερατική Σχολή, κοντά στο Μετόχι, ένα νεοκλασικό κτήριο, για τη στέγαση της Ακαδημίας.

Γιατί κοντράρονται τόσο αντιπαραθετικά με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη στέγαση του παραρτήματός του σε κτήρια στην παλιά Λευκωσία, περιουσία της Αρχιεπισκοπής ή εκκλησιών που υπάγονται στην Αρχιεπισκοπή;

