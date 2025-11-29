Εντάξει, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων Αμμοχώστου πήγε στη Βουλή και είπε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχουν συμβόλαια τουρκοκυπριακών περιουσιών σε πεθαμένους, που αν ζούσαν σήμερα θα ήταν 150 χρονών. Δεν βρέθηκε ένας βουλευτής (ή έστω ένας δημοσιογράφος, πριν σπεύσει να μεταδώσει τον ισχυρισμό ως γεγονός), να σκεφτεί ότι για να γινόταν κάτι τέτοιο, θα έπρεπε ο υπό αναφορά άνθρωπος -ακόμα κι αν έπαιρνε την τουρκοκυπριακή περιουσία την επομένη της εισβολής- να ήταν τότε 100 χρονών;

Άστε που ούτε αυτό μπορούσε να συμβεί, αφού ο Νόμος για τον Κηδεμόνα ψηφίστηκε πολλά χρόνια αργότερα. Το υπουργείο Εσωτερικών, όπως ήταν λογικό, διέψευσε ως αβάσιμες τις συγκεκριμένες αναφορές, διευκρινίζοντας πως στο τέλος κάθε έτους, εξάγεται από την Κεντρική Αποθήκη Πληροφοριών, κατάλογος αποθανόντων με ενεργές συμβάσεις μίσθωσης τ/κ περιουσιών. Σε εκείνες τις περιπτώσεις, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΣ, οι συμβάσεις τερματίζονται και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για ανάκτηση των ακινήτων και διάθεσή τους σε άλλους δικαιούχους.

