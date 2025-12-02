Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες την έγκριση 235 νέων διασυνοριακών ενεργειακών έργων, τα οποία αποκτούν το καθεστώς Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος και Έργων Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος. Για την Κύπρο βρίσκεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας, Great Sea Interconnector (GSI), που, όπως αναφέρεται, περιλαμβάνει τις δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις Χαντέρα – Κοφίνου, μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου, και Κοφίνου – Κορακιά στην Κρήτη. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το έργο είναι στρατηγικής σημασίας.

Επίσης, στη λίστα της Κομισιόν διατηρείται το καθεστώς Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) για τον αγωγό EastMed, ο οποίος προβλέπει τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ελλάδα μέσω Κύπρου και Κρήτης και εξακολουθεί να θεωρείται έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Εμείς και τα δύο φαίνεται ότι τα έχουμε βάλει στα συρτάρια. Είναι έργα στρατηγικής σημασίας και κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αλλά ουδείς γνωρίζει αν είναι κυπριακού και ελλαδικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι καιρός να πάρουν μπρος Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης;

Αρ.