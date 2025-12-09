Χριστουγεννιάτικα, η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να εγκρίνει το νομοθετικό πακέτο για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Όπως όλα δείχνουν, λόγω της καθυστέρησης της κατάθεσης των νομοσχέδιων από την κυβέρνηση, του μεγάλου όγκου των αλλαγών που επέρχονται στις νομοθεσίες, αλλά και των τροπολογιών που προωθούν τα κόμματα, το πιο πιθανόν είναι να οδηγούν στην Ολομέλεια τη Δευτέρα 22 του μήνα. Οι βουλευτές εάν επιλέξουν τις μεγάλες και χρονοβόρες ομιλίες είναι δεδομένο πως θα τους βρει η παραμονή των Χριστουγέννων στη Βουλή.

Ε.ΠΑ