Ένας ακόμα ανασχηματισμός πέρασε… το ίδιο όμως λάθος επαναλαμβάνεται για τους υπουργούς, όπως προηγουμένως για τον Πρόεδρο και πριν για τους βουλευτές.

«Ορκίζονται οι νέοι υπουργοί», «ορκίστηκαν οι νέοι υπουργοί», «ορκίζεται ο Πρόεδρος», «ορκίζονται οι βουλευτές».

ΛΑΘΟΣ!

Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν προβλέπει ορκωμοσία πολιτειακών αξιωματούχων. Δεν είμαστε Ελλάδα, ούτε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Στην Κυπριακή Δημοκρατία οι πολιτειακοί αξιωματούχοι δίνουν «Διαβεβαίωση», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι βουλευτές στη Βουλή και οι υπουργοί ενώπιον του Προέδρου.

Ούτε και ο Μακάριος που ήταν αρχιεπίσκοπος δεν ορκίστηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ένα λάθος που επαναλαμβάνεται συνεχώς, παύει να είναι λάθος.

Μάλλον αμάθεια…

ΑΠΙΜ