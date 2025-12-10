Αναμφίβολα, το βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με ένα γαϊδουράκι να είναι δεμένο μέσα στην καταρρακτώδη βροχή, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Άφησαν το καημένο το ζώο να στέκεται μέσα στα επιθετικά νερά, ανήμπορο να μετακινηθεί κάπου για να προστατευτεί.

Τέτοια μεταχείριση από αυτόν που υποτίθεται ότι έχει το ζώο υπό την ευθύνη του. Αυτές οι ενέργειες καταδεικνύουν μεταξύ άλλων και το επίπεδο του πολιτισμού μας. Η αντίδραση των χρηστών του διαδικτύου μπροστά σε αυτό το θέαμα ήταν τεράστια.

Πάντως, μετά και από αυτό το περιστατικό, αν συνεχίσουμε να αποκαλούμε ανθρώπους «γαϊδούρια», θα πρέπει να μας τρέχουν τα γαϊδούρια. Τόσο υποτιμητικό για τα ίδια… Κρίμα.

ΛΙΑ