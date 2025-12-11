Η έκθεση της Επιτροπής κατά των βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν πρέπει να ξενίσει. Τα πλείστα τα καταγράφει σε σειρά ετών. Το πρόβλημα του υπερπληθυσμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι παθογένεια δεκαετιών. Από εκεί πηγάζουν μύρια κακά.

Το γεγονός ότι οι φυλακές μας αυτή τη στιγμή φιλοξενούν 1.200 κρατούμενους αντί 650, λέει πολλά. Είτε αυξήθηκε το έγκλημα, είτε δεν υπάρχουν εναλλακτικές ποινές, είτε τα δικαστήρια καταφεύγουν στην εύκολη οδό γεμίζοντας τα κελιά. Το χειρότερο είναι οι συνθήκες κράτησης, αλλά κυρίως ξυλοδαρμού. Ευτυχώς που το προσωπικό δεν κατηγορείται ως υπαίτιο ξυλοκοπήσεων, ευθύνεται όμως για τα στραβά μάτια που κάνει. Και οι συντεχνίες αντί να φωνάζουν κάθε μέρα «θέλουμε νέα φυλακή» ας εργαστούν με τα υπάρχοντα για μια σωστή φυλακή. Το χρέος της Πολιτείας τεράστιο για να δούμε μια φυλακή με σωφρονιστικό χαρακτήρα και ανθρώπινη.

ΜΙΧ.