Απαντήσεις σε αρνητικά σχόλια στη σελίδα του Δημοκρατικού Συναγερμού στο Facebook, έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Ονούφριος Κουλλά, γράφοντας μεταξύ άλλων πως «όσο μας πολεμούν, τόσο περισσότερο θα εργαζόμαστε».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση που έγινε από την επίσημη σελίδα του κόμματος, αφορούσε τις τροπολογίες που κατέθεσε ο ΔΗΣΥ για τη Φορολογική Μεταρρύθμιση. Αρκετοί χρήστες της πλατφόρμας, απάντησαν αρνητικά στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, αναφέροντας μεταξύ άλλων «πού ήταν ο ΔΗΣΥ κατά τα δέκα χρόνια της διακυβέρνησής του»;

Ο Ονούφριος Κουλλά σήκωσε το γάντι και τους απάντησε σε σχόλιο: «Όσοι μας γράφουν εδώ, μηδενιστές και τοξικοί, ξερόλες και ειδικοί σε όλα, δεν πρέπει να μας ενοχλούν. Πρέπει να μας πεισμώνουν. Όσο μας πολεμούν τόσο περισσότερο θα εργαζόμαστε».

Μάλιστα, απαντώντας και σε συγκεκριμένο σχόλιο, έγραψε ότι «έγιναν όλοι στριμμένα έντερα και ειδικοί σε όλα. Με όσους μηδενίζουν δεν ασχολούμαι».

